Ein Weltstar lässt heute das Konzerthaus beben

Er hat 800 Instrumente in seinem Haus

Der Musiker hat in seinem Haus an die 800 Instrumente, die er alle für seine Auftritte auf den Bühnen der Welt braucht. Bei „Take Seven“ wird er am Donnerstag ab 17 Uhr mit seinen Studenten eine 30-minütige Weltreise antreten: „Percussive Planet war zuletzt bei den Salzburger Festspielen zu hören.“ Eine Tournee mit der Gruppe steht noch bevor. Der Weltstar macht übrigens allen österreichischen Musik-Unis eine Liebeserklärung: „Sie zählen zu den besten weltweit.“ Auch Studenten der sechs anderen Universitäten werden auf der Klagenfurter Konzerthausbühne zeigen, was sie drauf haben.