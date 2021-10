„Wer jung bleiben will, muss jung sterben“

War das Eure Erfolgsformel mit Minisex?

Also sicher nicht als universelle Formel. Aber wir haben frisch geklungen, hatten Erfolg und waren Teil der Szene. Unser Weg war, dass wir Hits und ein junges Publikum hatten. Unsere erste Tournee mit Falco hat sicher auch nicht geschadet. Das ist aber gleichzeitig der schwere Rucksack, den man immer herumträgt. Das war auch der Grund warum wir dann aufgehört haben. Es wurde uns irgendwann bewusst, dass wir es nicht schaffen werden, permanent Hits zu produzieren. Wir wollten einfach nicht in dieser Angst leben. Dann hab ich 15 Jahre eigentlich keine Musik gemacht und bin in die Werbung gegangen. Sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Heute unterrichte ich Werbung und gebe mein Wissen an die Jugend weiter. So in der Art: Der alte Indianer erklärt, wie man das Lagerfeuer entfacht.