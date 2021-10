Australien: 14 Kängurus zu Tode geprügelt

Die Polizei in New South Wales wurde am Wochenende zu zwei Tatorten gerufen, wo mehrere verendete Kängurus mit eindeutigen Verletzungen entdeckt worden waren. Unter den toten Beuteltieren befanden sich auch Jungtiere. Mitarbeiter der Tierschutzorganisation WIRES zeigten sich schockiert über den „tragischen und sinnlosen Akt“. „Es ist schrecklich, bloß daran zu denken, welchen Horror diese Tiere durchlebt haben“, meinte die für das Gebiet Mid South Coast zuständige Leiterin, Janelle Renes, gegenüber dem TV-Sender ABC News.