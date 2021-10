Die Reform der Obus-Linien dauert noch

Im Gegenzug soll die Imbergstraße von Autos und einspurigen Fahrzeugen in beide Richtungen befahren werden dürfen. Die Maßnahme zielt bereits auf die „Ankunft“ der Mini-U-Bahn auf der Altstadtseite in einigen Jahren ab. „Man könnte dann von der U-Bahn direkt in Busse in beide Richtungen umsteigen“, sagt Verkehrssprecher Lukas Bernitz. Deshalb würde es für die Bürgerliste Sinn machen, die Busse hier in beide Richtungen zu führen. Aus dem Unterkofler-Büro kommt dazu aber bereits eine Absage. Diese Idee sei nicht Teil der Pläne.