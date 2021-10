Betrunkener Linzer (23) kapert Rettungsauto

Der junge Linzer verletzte sich in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht in einem Lokal in Flachau am Fuß. Die Rettung brachte den Verletzten ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum. Da sich der Patient aggressiv verhielt, wurde die Polizei gerufen. Als die Polizisten beim Krankenhaus eintrafen, war der Oberösterreicher bereits mit dem Rettungswagen davongefahren. Nach kurzer Fahndung sichteten die Polizisten den Pkw auf der B 311.