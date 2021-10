Kollektion für 2022 entführt ins 19. Jahrhundert

Das französische Modelabel Louis Vuitton feierte in diesem Sommer sein 200-jähriges Bestehen. Dem Jubiläum zollte nun auch Ghesquière Tribut, in dem er seinen Kreationen einen Hauch von Biedermeier, gepaart mit modernen Accessoires einhauchte. So versah er Kleider, die im Rahmen der Pariser Fashion Week gezeigt wurden, mit ausladenden Hüften, aber nicht allzu schmaler Taille.