Alaska: Bär „Otis“ zum fettesten Pelztier gekürt

Dick, dicker, „Otis“: Der Gewinner der Wahl zum fettesten Pelztier des Jahres im Katmai-Nationalparks in Alaska steht fest. „Otis“, der in der vergangenen Jahren bereits mehrmals den kuriosen Titel abgestaubt hatte, verweist heuer das Männchen „Walker“ auf den zweiten Platz. Bereits zum siebten Mal hatte der Nationalpark die sogenannte Fat Bear Week ausgerichtet, die zum Ziel hat, über das Ökosystem und den Lebensraum der Braunbären in der Region zu informieren.