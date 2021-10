Sprechstunde bei Elke Kahr: „Was tät ich ohne sie“

„Bleiben wir einfach in Kontakt“

Kaum hat Frau W. das Zimmer verlassen, nimmt schon Gottfried H. an ihrem Schreibtisch Platz. Im Rahmen eines Sozialprojektes möchte er Jugendliche zum Schachspielen bringen, nun sucht er nach geeigneten Räumlichkeiten dafür. Kahr kann sich vorstellen, ihm hier im Volkshaus in der Lagergasse Raum zur Verfügung zu stellen. Der schlicht gehaltene Veranstaltungssaal umfasst hundert Quadratmeter, „da sollte Platz genug sein. Bleiben wir einfach in Kontakt.“