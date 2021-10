„Regionale Produkte sind auch gut für die Umwelt“

Gastfreundschaft wird im Familienbetrieb von Andreas Roth in Bernstein seit über einem halben Jahrhundert groß geschrieben. Vor mehr als zehn Jahren entschloss sich der Gastronom, die Lieferkette umzustellen und ausschließlich auf regionale Betriebe zu setzen. „Von den Kartoffeln, über das Fleisch und das Obst bis hin zum Gemüse, alles kommt aus der Region“, so der Unternehmer. Und das sind nicht nur leere Worte, sondern auch für den Gast ist die Herkunft sämtlicher Produkte nachvollziehbar: „Transparenz unseren Kunden gegenüber ist uns ausgesprochen wichtig. Wir listen daher in der Speisekarte genau auf, woher wir unsere Waren beziehen.“ So stammt das Rind- und Schweinefleisch etwa zu einem großen Teil von einem Fleischer im gleichen Ort, Huhn wird beispielsweise aus Forchtenstein angeliefert, die Erdäpfel aus Draßmarkt. „Dadurch wird die regionale Wirtschaft gestärkt und auch die Umwelt geschont, denn die Transportwege sind entsprechend kurz und nachhaltig“, so Roth.