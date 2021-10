Wieder Aufregung um KPÖ-Auslandsreisen

Der Wirbel um die Auslandsreisen der steirischen Kommunisten reißt nicht ab. So war bei Werner Murggs „Privatbesuch“ in Weißrussland auch seine Lebensgefährtin und Trofaiacher Vize-Bürgermeisterin Gabriele Leitenbauer dabei. Dazu führte der Landtagsabgeordnete 2019 eine KPÖ-Delegation in den Donbass an.