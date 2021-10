„Far Cry 6“: Sechs Dinge, die Sie wissen sollten

Am 7. Oktober veröffentlicht Ubisoft den neuesten Teil seiner beliebten Open-World-Ballerei „Far Cry“. In „Far Cry 6“ verschlägt es den Spieler auf ein fiktives Südsee-Eiland, auf dem ein vom Mimen Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) verkörperter rücksichtsloser Diktator sein Unwesen treibt und die Bevölkerung tyrannisiert. Als Teil des Widerstands muss man die Truppen des Diktators in Guerrilla-Manier bekämpfen und das Tropenparadies Yara befreien. Im Video stellen die Entwickler die neuen Gameplay-Mechaniken näher vor. „Far Cry 6“ erscheint für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.