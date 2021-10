Skate Contest Tour: Highlights HIER im Video

42 Skater kämpften am Wochenende in der Skatehalle Innsbruck bei der AM Skate Contest Tour um den Titel. Die Siege gingen an den Bulgaren Martin Atanasov und die Schweizerin Liv Broder. Mit Lenni Pfeiffer (2.), Santino Exenberger (3.) und Julia Placek (2.) schafften es drei Österreicher aufs Podest.