„Aktionstage Nachhaltigkeit“ im Burgenland

Ebenso Teil der Aktion ist der Verein „naturschutzakademie.at“: Er hat im Zuge des Projektes „Buntes Burgenland“ eine Erkundungstour mit Volksschülern in Bernstein veranstaltet, wobei eine Insektenwerkstatt in Forchtenstein noch ansteht. Heute wird die Umweltaktivistin Nunu Kaller in Oberpullendorf einen Vortrag über Konsumzwang halten und Wege aufzeigen, wie man zu einem achtsamen Lebensstil findet.