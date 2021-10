Zeuge verfolgte Dieb durch U-Bahn-Station

Zu einer Verfolgungsjagd ist es am Sonntag gegen 9.15 Uhr bei der U-Bahn-Station Thaliastraße in Wien-Neubau gekommen: Ein 61-jähriger Slowake wurde von einem 36-jährigen Zeugen dabei erwischt, wie er versuchte, eine in der U-Bahn schlafende Frau auszurauben. Als der 61-Jährige die Flucht ergriff, alarmierte der 36-Jährige die Polizei und verfolgte den Mann.