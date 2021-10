Nur Schwarz und Grün begrüßen die Steuerreform

Bedenken um die soziale Treffsicherheit, keine echte, spürbare Entlastung: Die Salzburger Reaktionen auf die in Wien vorgestellte Steuerreform fallen überwiegend kritisch aus. Gänzlich zufrieden mit den Plänen sind in Salzburg nur ÖVP und Grüne – also jene Parteien, die auch in Wien in der Regierung sitzen.