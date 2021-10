Ab 2022 düstere Aussichten für bunte Tattoos in EU

In der Europäischen Union treten ab Jänner 2022 neue Richtwerte für die Inhaltsstoffe von Tattoo-Farben in Kraft. Farbige Tattoos könnten damit vorerst nicht möglich sein, weil gängige Mittel als gesundheitlich bedenklich eingestuft werden. Tätowierer mobilisieren gegen die EU-Verordnung. Sie warnen davor, dass das breite Spektrum an Tattoo-Farben bald vom Markt verschwindet und dass es außer Schwarz ab 2022 „keine Tattoofarben mehr in der EU“ geben werde. Denn Hersteller haben derzeit große Probleme, geeignete Alternativen zu produzieren.