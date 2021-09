Tätowierer aus Niederösterreich bangen um Existenz

Pfusch und Ausland profitieren

Körperkünstler in NÖ sind durch die Verordnung besonders betroffen. Sie vermuten, dass viele Kunden ins nahe Ausland fahren, nicht immer so genau kontrolliert werde. „Auch der Pfusch wird profitieren, weil die Farben übers Internet weiter erhältlich sein werden“, befürchtet Neubauer. An alternativen Produkten werde derzeit geforscht. So lange kann und will die Tattoo-Szene aber nicht warten: Unter „Save the pigments“ gibt es eine europaweite Petition mit knapp 100.000 Unterstützern.