Jetzt fix: Katar springt für Australien ein

Die Katar-Premiere wird eine logistische und reisetechnische Herausforderung, ist sie doch der Abschluss einer Serie mit Mexiko am 7., Brasilien am 14. und Doha am 21. November, also drei Rennen innerhalb von drei Sonntagen in Folge. Das Rennen in Australien kann trotz einer anfänglichen Verschiebung wegen der Pandemie auch 2021 nicht stattfinden.