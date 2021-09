Budgetstreit: Amerika vor der Zahlungsunfähigkeit

Den Staaten geht das Geld aus

Das neue Haushaltsjahr beginnt am 1. Oktober. Am 18. Oktober, so warnt Finanzministerin Yellen, würde dem Land komplett das Geld ausgehen - die USA wären dann vorübergehend zahlungsunfähig. Bei einer Anhörung im Senat erklärte Yellen, dass die mutmaßlichen Folgen „eine finanzielle Krise und eine wirtschaftliche Rezession“ wären. Eine solche Katastrophe für die amerikanische Wirtschaft müsse unbedingt abgewendet werden.