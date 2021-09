76 Coronafälle seit Schulstart in Vorarlberg

78 Verdachtsfälle

Erstmals sind in diesem Schuljahr auch PCR-Spültests zum Einsatz gekommen. Diese erwiesen sich als überaus effektiv: Insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler wurden mittels Spültest positiv getestet. Über die Antigen-Testungen konnten in den ersten drei Wochen 78 Verdachtsfälle ausgeforscht werden, bei 55 bestätigte der anschließende PCR-Test eine Covid-Infektion - das ergibt unterm Strich 76 verifizierte Coronafälle. Erfreulich ist, dass bislang nur acht Schulklassen aufgrund gehäufter Infektionszahlen in Quarantäne geschickt werden mussten.