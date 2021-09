SPÖ hofft auf Chance, aber „nicht um jeden Preis“

„Bleiben bei unseren Themen“

Mit welchen Bedingungen die SPÖ in das heutige Gespräch geht, darüber herrschte am Mittwoch Stillschweigen. Nur so viel: „Wir bleiben bei den Themen, die uns auch im Wahlkampf wichtig waren“, sagt eine Partei-Sprecherin. Das heißt: Die SPÖ müsste die Volkspartei vor allem von ihren Positionen zu den zentralen Themen Pflege, Arbeitsplätze und Kinderbetreuung überzeugen.