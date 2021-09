Wer bekommt was in der neuen Regierung?

ÖVP und FPÖ trafen sich am Mittwochnachmittag um über eine Neuauflage ihrer Regierungspartnerschaft zu reden. „Im Vorfeld gaben sich alle bedeckt“, beschreiben Beobachter den Zug über die Gänge in den Braunen Saal im Linzer Landhaus. Dabei liegt eh auf der Hand, worum es geht, nämlich in erster Linie um die Ressortverteilung in der neuen Landesregierung.