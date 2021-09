Ab 18.45 Uhr LIVE: LASK gegen Maccabi Tel Aviv

Das wird gegen Maccabi auch nötig sein. Tel Aviv ist ein echter Prüfstein, der 24-fache israelische Meister besiegte zum Auftakt der Gruppenphase Alashkert aus Armenien mit 4:1 und reist als Gruppe-A-Tabellenführer an. Im Vorjahr scheiterten die Israelis im Champions-League-Play-off übrigens an Salzburg, wurden in der Europa-League-Gruppe aber Zweiter hinter dem späteren EL-Sieger Villarreal. „Wenn man sich Maccabi anschaut, dann ist das schon ein Verein mit großer Qualität, mit viel Erfahrung im Europacup“, so Wieland.