LASK-Star verwundert mit fäkalem Sieg-Interview

Kein Mut

Über das, was sich in diesen Minuten in der Kabine abgespielt hatte, sollte LASK-Trainer Andreas Wieland später sagen: „Auch wenn wir sehr verunsichert waren, ich hatte nur gefordert, dass wir mutiger auftreten müssen.“ Fakt ist:Nach dem Wiederanpfiff war alles anders und nach dem Abpfiff gab’s sogar Standing Ovations der 4000 Zuschauer.