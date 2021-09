Nur 4 von 100 Euro landen beim Bauern

Ein Warenkorb mit einem Mix aus heimischen und importierten Lebensmitteln um 100 Euro löst nur 4 Euro Wertschöpfung in der regionalen Landwirtschaft aus. Knapp unter 20 Euro gehen an den Handel, der Rest teilt sich auf Steuern, importierte Waren und (importierte) Energie auf. „Insgesamt bleiben nur 45 Prozent an Wertschöpfung im Inland“, sagt Franz Sinabell, Studienautor vom WIFO Wien.