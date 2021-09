Prater Catchen: Wrestling-Spektakel in Wien

Lokalmatador Peter White schien beim Prater Catchen in Wien auf dem Weg zur doppelten Titelverteidigung (Prater-Pokal, EWA-EM), da stürmte der Wahl-Wiener Michael Kovac aus der Kabine in den Ring, beendete mit einem Kopfstaucher die Träume des Landsmanns und verhalf dem italienischen „Gigolo“ Fabio Ferrari zum Sieg. „Du bist kein würdiger Champion, bist während Corona nur zu Hause gesessen“, brüllte Kovac ins Mikrofon. Dieses Ende überraschte so ziemlich alle Wrestling-Fans im mit 400 Zuschauern gefüllten Prater-Zelt. Die Highlights vom Wrestling-Spektakel gibt‘s hier im Video.