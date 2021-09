Zwei entlaufene Huskys rissen Hühner und Schafe

Aufforderung zum Erschießen

Beide erklärten, die Hunde nicht mehr haben zu wollen, und forderten die Polizei auf, die Tiere gleich an Ort und Stelle zu erschießen. Schließlich konnte das Paar aber doch dazu bewogen werden, beide Hunde, die in den vergangenen Wochen auch bereits in Engerwitzdorf Schafe gerissen hatten, zu suchen und in ein Tierheim zu bringen.