Starkoch mit „Juma“ auf Trüffeljagd in Graz

Der TV-Koch und sein neuer Liebling

So geht es für das Team hinein in den Wald. Lafer scherzt in die Kamera: „Ich bin’s, der Jäger der unterirdischen Schätze.“ Mit Juma geht die Suche los. „Ich will bei der Show für viele Leute kochen, wir müssen mindestens ein Kilo finden.“ – „Da brauchen wir aber eine Woche“, schmunzelt das Duo. Nach wenigen Sekunden: bingo! Der erste Burgundertrüffel (Herbsttrüffel) ist gefunden. Gleich danach der nächste. Da kommt der Steirer, der zwei Labradore besitzt, aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Juma, du bist mein Liebling. Ich nehm Dich mit nach Hause.“