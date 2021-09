Ab sofort arbeiten Vorarlbergs Frauen „gratis“

Der „Equal Pay Day“ steht in Vorarlberg auch heuer wieder früher an als in allen anderen Bundesländern. Grund zum Feiern ist das wahrlich keiner: 26,2 Prozent beträgt der durchschnittliche Einkommensunterschied zwischen Männern und Frauen. Mit anderen Worten: Ab heute arbeiten Ländle-Frauen bis Jahresende „gratis“.