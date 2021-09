Rapid: Schlecht wie nie - aber kein Schuldiger

Nur verhaltene Pfiffe, kein Sturm der Entrüstung gestern nach dem Schlusspfiff in Hütteldorf! Obwohl Rapid mit dem 0:3 gegen Sturm die dritte Liga-Pleite in Folge kassierte, nach neun Runden mit fünf Niederlagen bei acht Zählern hält - so schlecht wie noch nie! Vernichtende Fakten, zumal nur „dank“ der Tordifferenz die rote Laterne noch nicht in Hütteldorf baumelt!