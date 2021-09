Suljovic fährt nach Salzburg - und flippt aus

„Come oooooooooon!“, brüllt Mensur Suljovic ins Mikrofon von Moderator Philip Brzezinski. Der hatte ihm - nach dem Einzug in Runde 3 beim Turnier in Gibraltar - mitgeteilt, dass er, Suljovic, sich damit soeben für die European Darts Championship in Salzburg von 14. bis 17. Oktober qualifiziert hat. Suljovic rastet daraufhin regelrecht aus. Seine Reaktion sehen Sie hier im Video.