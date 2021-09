Kajakfahrer in Isel tödlich verunglückt

Der Osttiroler kenterte mit seinem Kajak im Gemeindegebiet von Virgen. Dabei geriet er mit dem Kopf unter Wasser. Dort blieb er zwischen zwei Felsblöcken stecken. Sein vorausfahrender Begleiter bemerkte den Vorfall, begab sich sofort über das steinige Ufer zurück und versuchte auf den rutschigen Steinen in der starken Strömung das Boot umzudrehen, was ihm misslang. Der erfahrene Kanu-Fahrer wurde von der Strömung aus dem Boot gezogen und etwa 700 Meter abgetrieben, wo er von der verständigten Feuerwehr an Land gezogen werden konnte.