Der gemeinsame Kampf gegen Herzschwäche

Rund 250.000 Österreicher leiden an einer Herzerkrankung, die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen. Die Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz macht deshalb seit Jahren darauf aufmerksam und stellt Forderungen an Politik und Gesundheitssystem. Am Samstag lud man zum ersten Herzschwäche-Wandertag auf die Koralpe.