Kalvarienberg in Neusiedl am See ist 150 Jahre alt

Der Kalvarienberg in Neusiedl am See war bereits lang vor der Errichtung des Kreuzweges ein Ort der Spiritualität: Schon vor mehr als 300 Jahren zogen sich fromme Einsiedler hierher zurück. Die Johannes-Kapelle am Fuße des Berges gibt es seit Beginn des 18. Jahrhunderts, vor 150 Jahren stiftete der Neusiedler Paul Schmückl den Kreuzweg samt Kapelle und Kreuzigungsgruppe.