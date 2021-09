„Far Cry 6“: Diktator Castillo stellt sich vor

Ubisoft hat kurz vor Release einen neuen Trailer zur kommenden Open-World-Ballerei „Far Cry 6“ veröffentlicht, in dem sich der Bösewicht des Spiels näher vorstellt. Diesmal kämpft man in „Far Cry“ gegen den vom Schauspieler Giancarlo Esposito („Breaking Bad“) verkörperten Diktator Anton Castillo, der ein fiktives Südseeparadies namens Yara tyrannisiert und vom Spieler und seinen Kameraden in der Revolutionsgruppe „Libertad“ aufgehalten werden muss. „Far Cry 6“ erscheint am 7. Oktober für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen.