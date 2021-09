Burgenländische Schulen führen Corona-Tests fort

Eine Bilanz des letzten Monats zeigt, dass sich das Infektionsrisiko an burgenländischen Schulen im Rahmen hält. Um diesen Trend in Zukunft beizubehalten, geht die Sicherheitsphase auch hierzulande in die nächste Runde. So müssen sich ungeimpfte Schüler in den kommenden vier Wochen weiter testen lassen.