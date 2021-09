Herzogstuhl erstrahlt mit neuem Lanzengitter

Historisch korrektes Endergebnis

In den letzten 187 Jahren wurden zwar immer wieder Kleinigkeiten erneuert, eine so umfassende Sanierung wie nun gab es aber nie. Es wurde besonders auf ein historisch korrektes Endergebnis geachtet: „Die Beschichtungen wurden komplett entfernt. Das Lanzengitter wurde danach mit Bleiseife, Ölfarbe und Standöl bearbeitet“, erzählt Gorazd Živkovič, Leiter des Bundesdenkmalamtes in Kärnten.