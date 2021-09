Großer Launch-Trailer zu „Kena: Bridge of Spirits“

Der Indie-Entwickler Ember Lab feiert die Veröffentlichung von „Kena: Bridge of Spirits“ mit einem Launch-Trailer. Das Action-Adventure im Animationsfilm-Stil erzählt die Geschichte eines Mädchens, das Verstorbenen mit Magie hilft, von der realen Welt ins Reich der Geister zu gelangen. „Kena: Bridge of Spirits“ ist ab sofort für PC, PS4 und PS5 erhältlich und sorgte bereits im Vorjahr bei der Ankündigung der PlayStation 5 für viel Aufsehen. Interessantes Detail: Das Entwicklerstudio produzierte bislang Animationsfilme, bei „Kenda: Bridge of Spirits“ handelt es sich um das erste Spieleprojekt von Ember Lab.