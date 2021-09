Chefredakteur Mößlacher: „Kärnten, quo vadis?“

Freilich, wir haben keine leichten Zeiten hinter uns: Lange Lockdowns in Hotellerie und Gastronomie, gesellschaftliche Enthaltsamkeit, Kurzarbeit. Doch das, was wir in Kärnten - oder zumindest weiten Teilen vom Zentralraum bis in die Schutzzonen der Nockberge - jetzt erlebt haben, wirkt dann doch trotz all der Euphorie für Feiern bis zum „Sau-raus-lassen“ nicht nur wie eine neue Plage, sondern vor allem auch wie aus der Zeit gefallen.