Bei vielen Bewohnern in der Gemeinde Rosegg liegen die Nerven blank. Sie wurden in den vergangenen drei Wochen von Harley-Fahrern und GTI-Fans überrollt. Das Fass zum Überlaufen brachten am Sonntag die Straßensperren für den Ironman. Die Rosegger sind verärgert: „Drei Wochen Ausnahmezustand sind genug!“