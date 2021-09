„Müssen das Pflegepersonal-Problem jetzt lösen!“

Wir haben in Österreich einen dramatischen Pflege-Notstand. Bis zum Jahr 2030 braucht es bis zu 100.000 zusätzliche Pflegekräfte, die sind aber lange nicht in Sicht. Die demographische Uhr tickt allerdings: Derzeit gibt es 450.000 pflegebedürftige Menschen in Österreich, im Jahr 2050 werden es allerdings schätzungsweise um die 750.000 Menschen sein. Steuert das System auf einen möglichen Kollaps zu? Volkshilfe Direktor Erich Fenninger meint ja, „wenn die Politik nicht handelt“. Den ganzen Talk gibt’s im Video oben.