Eugenie: Rührende Worte an Beatrice & ihre Nichte

„An meine liebste Beabea und Edo. Herzlichen Glückwunsch zu eurem neuen Engel“, schrieb Eugenie in ihrer Nachricht - und weiter: „Ich kann es kaum erwarten, sie kennenzulernen, und ich bin so stolz auf euch. Wir werden so viel Spaß dabei haben, unsere Kinder aufwachsen zu sehen.“ Dazu teilte Eugenie ein Foto, dass die stolzen Eltern ganz verliebt neben einem Wasserfall zeigt.