Neuer Corona-Cluster in der Justizanstalt Stein

In der Justizanstalt Stein in Niederösterreich ist neuerlich ein Coronavirus-Cluster entstanden. Am Montag wurden sechs positiv getestete Bedienstete gemeldet, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. Häftlinge seien keine betroffen, hieß es. Im Frühjahr waren mehr als 100 Infektionen in dem Gefängnis verzeichnet worden.