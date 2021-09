2G-Mehrtagespässe für Seilbahnen-Chef „denkbar“

Geimpfte „genießen breites Sortiment“

Ende August hatte Hörl außerdem kritisiert, dass es am notwendigen Personal für 3G-Kontrollen fehle: „Bei einem normalen Skilift wären dann drei Zeltfeste zu kontrollieren“, meinte er damals. Laut der am Montag präsentierten Tourismusstrategie soll die Immunitäts-Kontrolle im Zuge des Ticketverkaufs erfolgen. „Ich stelle mir das so vor: Jemand, der geimpft ist, kann das breite Sortiment an Tickets genießen, ein Getesteter möglicherweise nur einen Ein- oder Zwei-Tages-Pass“, so Hörl. „In diese Richtung“ werde es möglicherweise gehen.