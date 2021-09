Raubüberfallserie von Bregenz wohl geklärt

Nach umfangreichen Ermittlungen und Spurenauswertungen konnte das Landeskriminalamt unter Mitwirkung mehrerer Polizeidienststellen in Vorarlberg bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch eine Festnahmeanordnung gegen einen Tatverdächtigen erwirken. Der mehrfach vorbestrafte 36-jährigen Mann aus Bregenz ist dringend verdächtig, am 14. August einen Lebensmittelmarkt in der Bregenzer Achsiedlung und am 27. August einen weiteren Einkaufsmarkt in der Landstraße in Bregenz überfallen zu haben.