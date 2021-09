Heimische Start-ups sind Milliarden wert

Sieht man sich nur die Zahlen an, könnte man meinen, dass die heimische Start-up-Szene nichts von Corona gemerkt hat. 518 Millionen Euro - so viel wurde in einem Halbjahr noch nie in Start-ups investiert. Allerdings tragen vor allem riesige Finanzierungsrunden zu dem Rekord bei (siehe Grafik): 416 Millionen Euro sammelten die Start-ups Go Student und Bitpanda ein, bei Bitpanda kam im Sommer noch eine Runde mit 224 Millionen Euro dazu.