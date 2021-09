Betriebe stellen sich am Dach der City Arkaden vor

„Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es für junge Menschen besonders wertvoll, Berufe hautnah erleben zu können“, heißt es seitens der Initiatoren, die für ihre Veranstaltung „Lehre On Air“ ein 2000 Quadratmeter großes Areal mit Blick über die Dächer Klagenfurts ausgesucht haben. Am 24. September haben Jugendliche und deren Eltern zwischen 13 und 17 Uhr die Möglichkeit, auf dem Parkdeck der City Arkaden mehr als 40 Lehrberufe kennenzulernen und das Handwerk selbst auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenlos.