Ein Powerpaar in der Haubenküche

Die Quintessenz der gemeinsamen Arbeit, die für beide auch Leidenschaft ist, fasst Milena so zusammen: „Wir inspirieren uns gegenseitig beim Kochen. Es ist ein Geschenk, miteinander zu arbeiten und uns zusammen weiter zu entwickeln.“ Das klingt nicht nur gut, das schmeckt auch ausgezeichnet, denn die beiden führen, gemeinsam mit Theresa Feurstein, die für Marketing und Service verantwortlich zeichnet, das Restaurant Weiss in der Bregenzer Anton-Schneider-Straße. Auch wenn beide in (noch) jüngeren Jahren anderes ausprobierten - Milena studierte kurz Jus, Erik interessierte sich für Fotografie und Tiere - siegte ihr Talent fürs Kochen. „Hier kann ich meine Interessen und Fähigkeiten vereinen“ meint Milena und Erik ergänzt: „Ich probiere gerne neue Sachen aus. Wichtig ist mir, mir zu erlauben, dass auch mal was schiefgehen darf. So bleibe ich frei im Kopf für neue Ideen.“