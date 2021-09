Samos: Flüchtlingscamp mit „kontrolliertem Zugang“

2021 nur 111 Flüchtlinge auf Samos angekommen

„Die Regierung begegnet dem Thema Migration so, wie wir es den Bürgern versprochen haben“, sagte Migrationsminister Notis Mitarakis am Samstag bei der Eröffnung vor Journalisten. „Auf Samos kamen noch vor zwei Jahren 10.500 Migranten an, in diesem Jahr waren es bisher 111. Das alte Lager beherbergte im vergangenen Jahr noch 7500 Menschen, nun sind es noch 400, die in das neue Lager umziehen werden.“