Zoe Kravitz kontert Kritik an sexy Met-Gala-Kleid

Fans entsetzt über Hauch von Nichts

Doch was die Fotografen am Rande des Red Carpets zum Ausrasten brachte, sorgte bei den Fans nicht nur für Begeisterungsstürme. Schnell wurde in den sozialen Medien Kritik laut, die „Big Little Lies“-Darstellerin trage viel zu wenig Stoff am Körper.